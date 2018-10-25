«Автомобилист» — «Металлург»: Ник Шор забил дебютный гол в КХЛ

На старте второго периода матча екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий гостей Ник Шор. Для форварда гол стал дебютным в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

26-летний уроженец Денвера в прошлом сезоне успел поиграть за три клуба Национальной хоккейной лиги. Он защищал цвета «Лос-Анджелес Кингз», «Оттавы Сенаторз» и «Калгари Флэймз». В общей сложности Шор сыграл 64 матча и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-3». Всего за четыре сезона в североамериканской лиге Шор принял участие в 237 играх, забросив 15 шайб и сделал 38 результативных передач.