Юниорская сборная России уверенно победила «Атлантов»

Юниорская сборная России U17 провела товарищеский матч с “Атлантами” в рамках сбора перед Мировым кубком вызова. Команда Сергея Голубовича одержала победу со счётом 3:0.



В первом периоде командам не удалось открыть счёт, но вскоре после начала второго периода Илья Рычков с передачи капитана команды Марата Хуснутдинова забросил первую шайбу сборной в игре.



Второй гол был заброшен в середине игрового отрезка, свои фамилии в протокол записали автор шайбы Никита Буруянов и ассистент Павел Тютнев. Дмитрий Зуган в дебюте заключительного периода установил окончательный счет матча — 3:0, ему ассистировали Матвей Насыров и 15-летний форвард Артём Грушников.



28 октября рано утром российские юниоры отправятся в Канаду, где проведут заключительную часть сбора и сыграют товарищеский матч с «Канадой в белом» 1 ноября. 3 ноября команда стартует на Мировом кубке вызова U17 матчем против сборной «Канады в красном».