Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и московского «Динамо» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 октября, начало игры — в 19:30 мск.
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Рыков — Щитов, О`Делл — Росен — Архипов;
Йокипакка — Александров, Алтыбармакян — Коллинз — Бочаров;
Погоришный — Мусин, Полунин — Точицкий — Капустин;
Воробьёв, Мосалёв — Хлопотов — Рахимуллин, Старков.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Койвисто — Меньшиков, Кагарлицкий — Шипачёв — Макаров;
Прибыльский — Никулин, Брюквин — Индрашис — Тарасов;
Миронов — Вишневский, Закриссон — Игумнов — Сидляров;
Пепеляев — Зайцев, Алексеев — Мозер — Кулёмин.
«Сочи» — «Динамо М: в первом звене гостей выйдет Макаров