«Сочи» — «Динамо М: в первом звене гостей выйдет Макаров

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и московского «Динамо» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Сочи»:



Барулин (Шикин);

Рыков — Щитов, О`Делл — Росен — Архипов;

Йокипакка — Александров, Алтыбармакян — Коллинз — Бочаров;

Погоришный — Мусин, Полунин — Точицкий — Капустин;

Воробьёв, Мосалёв — Хлопотов — Рахимуллин, Старков.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Койвисто — Меньшиков, Кагарлицкий — Шипачёв — Макаров;

Прибыльский — Никулин, Брюквин — Индрашис — Тарасов;

Миронов — Вишневский, Закриссон — Игумнов — Сидляров;

Пепеляев — Зайцев, Алексеев — Мозер — Кулёмин.