Яндач: почему я должен считать поражение от «Автомобилиста» тренерским?

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги проигранной встречи с «Автомобилистом» (3:5).



«Тяжелое поражение. В первом периоде пропустили шайбы в простых ситуациях. Это спорт, такое бывает.



Со второго периода мы улучшили игру. Мы действовали лучше соперника. 3:0 — это большое преимущество для «Автомобилиста». 3:2, 4:2, 4:3… Было время отыграться. Очень хорошо играл вратарь соперника Коварж. «Автомобилист» сделал результат в первом периоде.



Считаю ли это поражение тренерским? Что это значит? Мы не подготовили команду? Вы видели, какие голы мы получили? Неудачно начали первый период, ну а что я могу сказать? Какие голы мы получили? Это тяжёлые моменты.



Я не могу сказать, что мы плохо готовили команду. Мы готовились к матчу с лидером КХЛ. Вы думаете, тренеры не сделали свою работу и не готовили команду? Наша команда играла очень хорошо 40 минут. Могу только сказать спасибо команде за игру. Я горжусь командой», — сказал Яндач на пресс-конференции.