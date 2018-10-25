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Дубль Кагарлицкого помог московскому «Динамо» победить «Сочи»

Дубль Кагарлицкого помог московскому «Динамо» победить «Сочи»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене потерпел поражение во встрече с московским «Динамо», игра завершилась со счётом 1:5.

В первом периоде гости забросили две шайбы: точными бросками отметились Микс Индрашис и Дмитрий Кагарлицкий. Во второй 20-минутке подопечные Владимира Крикунова забили ещё два гола усилиями Кагарлицкого и Владимира Брюквина, на что хозяева ответили только заброшенной шайбой Эрика О`Делла. В третьем периоде гол Вячеслава Кулёмина упрочил преимущество гостей, поставив точку во встрече.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2018, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 5
0:2, 1:2, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Индрашис (Койвисто) – 05:49 (5x5), 0:2 – Кагарлицкий – 06:29 (5x5), 0:3 – Кагарлицкий (Макаров, Шипачёв) – 24:54 (5x5), 0:4 – Брюквин (Тарасов, Индрашис) – 33:57 (5x4), 1:4 – О'Делл (Росен, Архипов) – 35:22 (5x5), 1:5 – Кулёмин (Алексеев) – 46:06 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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