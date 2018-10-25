Дубль Кагарлицкого помог московскому «Динамо» победить «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене потерпел поражение во встрече с московским «Динамо», игра завершилась со счётом 1:5.



В первом периоде гости забросили две шайбы: точными бросками отметились Микс Индрашис и Дмитрий Кагарлицкий. Во второй 20-минутке подопечные Владимира Крикунова забили ещё два гола усилиями Кагарлицкого и Владимира Брюквина, на что хозяева ответили только заброшенной шайбой Эрика О`Делла. В третьем периоде гол Вячеслава Кулёмина упрочил преимущество гостей, поставив точку во встрече.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19