Защитник «Северстали» Кулда посетил школу вместе с инспектором ГИБДД

Защитник хоккейного клуба «Северсталь» Артур Кулда вместе с инспектором ГИБДД посетил череповецкую школу №41.



Защитник «Северстали» рассказал детям о своём опыте жизни в разных странах и дорожном движении там, призвал их быть внимательными на дорогах и подарил световозвращающие значки с символикой клуба. А самые активные и знающие правила лучше всех получили билеты на ближайший матч «Северстали».

Посмотреть видео можно также на официальном канале «Северстали» в YouTube.



30-летний Кулда в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 22 матчах, сумев записать на свой счёт 3 (2+1) балла при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафного времени.



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