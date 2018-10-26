Самый результативный защитник НХЛ совершил ужасный «обрез» в матче с «Ойлерз»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

В матче произошёл любопытный эпизод. В середине второго периода, когда «столичные» играли в большинстве, грубую ошибку совершил самый результативный защитник регулярного чемпионата Джон Карлсон (пять голов, девять результативных передач). Выводя шайбу из своей зоны, оборонец «Кэпиталз» попытался отдать пас на Евгения Кузнецова, но совершил «обрез», который завершился лёгким голом в исполнении форварда «нефтяников» Райана Ньюджент-Хопкинса. Именно эта шайба стала для «Эдмонтона» победной.

Видео момента также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Плохой эпизод. Я просто ужасно сыграл. У меня было много других вариантов, а я сыграл плохо», — признал Карлсон после матча.