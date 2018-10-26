Фил Кессел – девятый игрок в истории НХЛ, проведший 700 матчей подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» разгромно уступил «Питтсбург Пингвинз» — 1:9 (0:3, 0:4, 1:2).

Этот матч стал для форварда «Питтсбурга» Фила Кессела 700-м подряд, проведённым без пропусков. 31-летний американец не пропускает матчей с сезона-2010/11. Он стал девятым игроком в истории НХЛ с таким достижением. Американский форвард в игре с «огоньками» записал на свой счёт дубль.

Рекорд НХЛ принадлежит Дугу Джарвису (964 матча), выступавшему в 1970-80-е годы за «Монреаль», «Вашингтон» и «Хартфорд». Среди действующих игроков самая длинная активная серия у защитника «Флориды Пантерз» Кита Йэндла – 723 матча, на втором месте Патрик Марло из «Торонто Мэйпл Лифс» (716 игр), на третьем сам Кессел.