Губарев: «Трактор» выправляет ситуацию, связанную с потерей ведущих игроков

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал переход в челябинский клуб нападающего Егора Дугина.

«Продолжаем выправлять ситуацию, связанную с потерей из-за травм ведущих игроков. Нам удалось вернуть воспитанника школы «Трактора» челябинца Егора Дугина. Универсальный нападающий, способный сыграть и в центре, и на краю атаки. Готов и к оборонительным функциям. Именно такие хоккеисты сейчас необходимы «Трактору». Ждём Егора в ближайшее время в расположении команды», — цитирует Губарева официальный сайт клуба.

В этом сезоне форвард сыграл 21 матч в регулярном чемпионате за «Сибирь» и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-1». В сезоне-2012/13 в составе челябинского «Трактора» стал финалистом Кубка Гагарина. Всего за карьеру в лиге Дугин сыграл 348 матчей и набрал 106 (47+59) очков.