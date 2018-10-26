Торторелла: хоккей изменился, и это разочаровывает. Мне не хватает ненависти

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла заявил, что хоккеисты стали слишком мягко относиться к соперникам.

«Игра изменилась. И это сильно разочаровывает некоторых динозавров, которые ещё в деле. Меня это очень расстраивает, например разговорчики между противниками на вбрасывании. Порой это выглядит как большой фестиваль обнимашек. Не знаю, связано ли это с большим количеством встреч в Ассоциации игроков. Но ненависти вовсе не осталось. Мне её не хватает.



Слушайте, я понимаю, что в некотором роде бьюсь головой об стену в своих пожеланиях… Но мне не хватает чего-то из того, как играли раньше. Думаю, в хоккее произошёл ряд прекрасных изменений, однако мне недостаёт олдскула. Позже мы выпьем пива вместе, но зачем говорить об этом прямо на льду в момент игры? Скажу прямо, меня от такого тошнит», – цитирует Тортореллу The Columbus Dispatch.