«Динамо» Р — СКА: Тихонов вернулся в заявку «армейцев», Якупов — вне состава

Стали известны составы рижского «Динамо» и питерского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в столице Латвии и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
«Динамо» Р:
Гудлевскис (Билялов);
Алишаускас – Сотниекс, Мейя – Батня – Гегерис;
Майоне – Дзанетти, Дарзиньш – Виделль – Редлихс;
Шуленин – Аляев, Кларк – Джериньш – Скворцов;
Гимаев – Павлов, Маренис – Берзиньш – Мюттюнен.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Карпов;
Белов – Зуб, Кручинин – Дергачёв – Барабанов;
Хафизуллин – Земченок, Кузьменко – Коскиранта – Плотников;
Галенюк, Тихонов – Каблуков – Ли, Мальцев.
СКА подходит к этой игре, потерпев поражения в двух предыдущих матчах — с ЦСКА и «Салаватом Юлаевым».