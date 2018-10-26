«Динамо» Р — СКА: Тихонов вернулся в заявку «армейцев», Якупов — вне состава

Стали известны составы рижского «Динамо» и питерского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в столице Латвии и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.



«Динамо» Р:



Гудлевскис (Билялов);

Алишаускас – Сотниекс, Мейя – Батня – Гегерис;

Майоне – Дзанетти, Дарзиньш – Виделль – Редлихс;

Шуленин – Аляев, Кларк – Джериньш – Скворцов;

Гимаев – Павлов, Маренис – Берзиньш – Мюттюнен.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Карпов;

Белов – Зуб, Кручинин – Дергачёв – Барабанов;

Хафизуллин – Земченок, Кузьменко – Коскиранта – Плотников;

Галенюк, Тихонов – Каблуков – Ли, Мальцев.

СКА подходит к этой игре, потерпев поражения в двух предыдущих матчах — с ЦСКА и «Салаватом Юлаевым».