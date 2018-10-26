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«Динамо» Р — СКА: Тихонов вернулся в заявку «армейцев», Якупов — вне состава

«Динамо» Р — СКА: Тихонов вернулся в заявку «армейцев», Якупов — вне состава
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы рижского «Динамо» и питерского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в столице Латвии и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

«Динамо» Р:

Гудлевскис (Билялов);
Алишаускас – Сотниекс, Мейя – Батня – Гегерис;
Майоне – Дзанетти, Дарзиньш – Виделль – Редлихс;
Шуленин – Аляев, Кларк – Джериньш – Скворцов;
Гимаев – Павлов, Маренис – Берзиньш – Мюттюнен.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Карпов;
Белов – Зуб, Кручинин – Дергачёв – Барабанов;
Хафизуллин – Земченок, Кузьменко – Коскиранта – Плотников;
Галенюк, Тихонов – Каблуков – Ли, Мальцев.

СКА подходит к этой игре, потерпев поражения в двух предыдущих матчах — с ЦСКА и «Салаватом Юлаевым».

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