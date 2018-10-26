«Слован» — ЦСКА: «армейцы» забросили четыре шайбы в первом периоде

ЦСКА ударно провёл первый период матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Вене.



Подопечные Игоря Никитина сумели забросить четыре шайбы и сохранили свои ворота в неприкосновенности. В составе «армейцев» результативными бросками отметились Линден Вей, Кирилл Капризов, Мэт Робинсон и Андрей Светлаков, который забросил шайбу в меньшинстве. Главный тренер словацкой команды Владимир Орсаг осуществил вратарскую рокировку — после третьего гола Якуб Штепанек сменил Марека Чилиака.

Видео с основными моментами первого периода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



28 октября «Слован» проведёт ещё один матч регулярного чемпионата КХЛ в Вене, а в роли соперника выступит питерский СКА.