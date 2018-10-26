Матч «Слован» — ЦСКА, который проходит в Вене, не собрал аншлага

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Слован» — ЦСКА собрал на трибунах в Вене 5543 болельщика. Вместимость стадиона «Эрсте Банк-Арена» составляет 7 тыс. человек.



Подопечные Игоря Никитина сумели забросить четыре шайбы и сохранили свои ворота в неприкосновенности. В составе «армейцев» результативными бросками отметились Линден Вей, Кирилл Капризов, Мэт Робинсон и Андрей Светлаков, который забросил шайбу в меньшинстве. Главный тренер словацкой команды Владимир Орсаг осуществил вратарскую рокировку — после третьего гола Якуб Штепанек сменил Марека Чилиака. В настоящий момент «армейцы» выигрывают со счётом 8:0.



28 октября «Слован» встретится в столице Австрии с питерским СКА.

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