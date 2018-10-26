Вей — о разгромной победе над «Слованом»: ЦСКА собрал все отскоки в мире

Нападающий ЦСКА Линден Вей поделился мнением о победе над «Слованом» (9:0) в матче, который прошёл в Вене. В этой игре форвард отметился двумя результативными бросками.



«Не уверен, что это была лёгкая игра, соперник создавал моменты, но мы сегодня собрали все отскоки в мире. Это хоккей. Бывает, что какой-то команде не везёт, а все отскоки играют за тебя.



Вдохновила ли нас Вена на такую игру? Да, у нас было два выходных, были рады приехать на незнакомую арену. Атмосфера была великолепной, поддержка болельщиков тоже. Мы здорово начали матч, забили два быстрых гола.



Надо ли нам всегда играть в Европе? Конечно, будет приятно, если во всех оставшихся играх отскоки будут играть за нас. Это был отличный опыт, у нас ещё будет матч в Цюрихе, мы его тоже ждём. Концовку прошлого сезона я хорошо провёл в «Цюрихе». Будет здорово вернуться туда, увидеть знакомые лица и сыграть ещё один матч в Европе.



Игорь Есмантович сказал, что ЦСКА хочет сыграть с командой НХЛ? Это решает руководство. Наше дело — фокусироваться на хоккее. Наша команда хорошо играет», — передаёт слова Вея корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

ЦСКА опозорил «Слован» в Вене. Это реклама КХЛ или антиреклама? Команда Никитина перестаралась. 9:0 – это слишком.