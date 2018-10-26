Телегин: после победы «Питтсбурга» Григоренко спросил: блин, когда мы 9 забьём?

Нападающий ЦСКА Иван Телегин прокомментировал победу над «Слованом» (9:0) в вынесенном матче в Вене.



«И мы, и болельщики из России получили удовольствие. Хорошая получилась игра. Может показалось, что всё было легко, но мы работали весь матч. В любой момент игра могла повернуться в другую сторону. То, что мы впервые играли в Вене, нас вдохновило. Было интересно показать себя. Здесь отличные болельщики, но в России полно городов, где хорошо поддерживают свои команды.



Хотелось ли ответить критикам? Нет, мы выходим на лёд, делаем своё дело, а кто что говорит – неважно. Десятый гол не забили, но это не страшно. Главное выиграли и не пропустили. Спасибо Юханссону. Сегодня «Питтсбург» со счётом 9:1 выиграл, и Григоренко спросил: «блин, когда мы девять забьём?». Я думаю, «Слован» сделает выводы и со СКА они сыграют совсем по-другому», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

М. Григоренко: хотел бы видеть в КХЛ команду из Амстердама или Англии