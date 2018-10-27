Чипчура: если «Слован» ничего не поменяет, его ждёт ужасная игра со СКА

Нападающий «Слована» Кайл Чипчура поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:9), который прошёл в Австрии.



«ЦСКА — хорошая команда, они быстро реализовали свои моменты, а мы оказались сразу же в яме. У нас были моменты, но соперник продемонстрировал, как нужно реализовывать шансы. Они показали, почему ЦСКА — одна из лучших команд в лиге. Против СКА нужно показать другую игру. Хорошо, что есть шанс исправиться уже через два дня. Стыдно проигрывать с таким счётом. Если мы ничего не поменяем, то со СКА будет очередная ужасная игра», — передаёт слова Чипчуры корреспондент «Чемпионата».



28 октября Слован проведёт ещё одну игру в столице Австрии, на этот раз соперником клуба из Братиславы будет питерский СКА.

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