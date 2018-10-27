Атюшов: над «Амуром» злой рок, в третьем периоде результат уходит

Защитник хабаровского «Амура» Виталий Атюшов рассказал о полученной травме.



«Всё просто. В одном из последних матчей после щелчка соперника шайба попала в ногу. Итог — трещина. Надеюсь помочь команде уже в ходе предстоящего турне по Западу. Может быть, удастся уложиться в 10 дней.

Как оценю старт «Амура»? Старт неудачный прежде всего в плане набранных очков. Может быть, завалили один-два матча, во всех остальных была равная борьба. Многие игры проводим неплохо, бьёмся, ведём в счёте, но наступает третий период — и результат уходит. Плохая тенденция.



Функционально мы готовы хорошо, это всем видно. В психологическом плане наша команда тоже устойчива. Так что причину назвать не готов. Похоже, какой-то злой рок», — цитирует Атюшова Russia-Hockey.