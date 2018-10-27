Воробьёв: Якупов пропустил матч в Риге из-за небольшого повреждения

Главный тренер СКА Илья Воробьёв назвал причину, по которой нападающий Наиль Якупов пропустил выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» (2:1).



«Почему не играл Якупов? У него небольшое повреждение. Будем смотреть, врачи колдуют», — приводит слова специалиста официальный сайт питерского клуба.



Подопечные Ильи Воробьёва оказались в роли отыгрывающейся стороны, после того как Линус Виделль огорчил Игоря Шестёркина на старте второго периода. Клуб из Санкт-Петербурга восстановил равновесие спустя 37 секунд благодаря точному броску Владислава Гаврикова. Гости вышли вперёд на 45-й минуте стараниями ещё одного защитника, Патрика Херсли, забросившего 10-ю шайбу в нынешнем сезоне, и этот счёт сохранился до финальной сирены.

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