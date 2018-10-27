Назаров: Галимов и Шиксатдаров залечивают душевные травмы, это долгий процесс

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги домашнего матча с «Трактором» (4:1).



«Во-первых, хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые дождались команду после дальнего выезда. Сегодня они здорово поддерживали, откликнувшись на мою просьбу. Будем надеяться, что в следующем матче поддержка будет на таком же уровне.



Ребята старались. Было тяжело, первый матч после такого выезда всегда складывается нелегко. Теперь у команды будет перерыв три дня, чтобы подготовиться к «Динамо».



Почему не играл Ежов? Дали отдохнуть, ведь у команды был тяжёлый выезд. У нас два хороших вратаря, нет никаких проблем.



Как оценю игру Аркалова? Это его лучший матч. Надеюсь, у нас в лиге рождается новая звезда.



Как дела у Галимова и Шиксатдарова? Оба лечатся, залечивают душевные травмы. Это не быстрый процесс. Ждём, когда поправятся», — сказал Назаров на пресс-конференции после матча.

Назаров: когда пролетишь 28 часов, начинаешь уважать команды с Дальнего Востока