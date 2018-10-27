Гавриков: «Слован» мобилизуется после разгрома от ЦСКА, нам придётся тяжело

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Слованом», который пройдёт в Вене завтра, 28 октября. Ранее клуб из Братиславы проиграл в столице Австрии ЦСКА со счётом 0:9.



«ЦСКА одержал крупную победу в матче со «Слованом». Молодцы. Нам будет тяжелее, «Слован» после такого поражения будет мобилизован и даст бой. СКА есть в чём добавлять. Во всех компонентах нужно действовать чуть лучше, более правильно. Тогда будет и нам легче играться, и будут моменты для взятия ворот», — цитирует хоккеиста официальный сайт питерского клуба.



СКА в предыдущем матче обыграл в Риге местное «Динамо» (2:1) и прервал серию из двух поражений. Подопечные Ильи Воробьёва делят второе место на Западе с финским «Йокеритом».

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