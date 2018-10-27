Макаров: Назаров предоставил место в основе, я постарался оправдать его доверие

Голкипер «Нефтехимика» Андрей Макаров подвёл итоги домашнего матча с челябинским «Трактором» (4:1).



«Я приехал сюда, много работал, чтобы доказать, что достоин места в составе. Тренер выпустил меня в стартовом составе на игру с «Трактором», и я постарался оправдать его доверие.



Мы полностью переиграли соперника по итогам двух периодов. Хорошо, что забили первыми, это придало импульс и оказало влияние на дальнейший ход игры. Команда постепенно наращивала темп, но в третьем периоде, возможно, чуть-чуть устали. Как бы там ни было, мы сумели выполнить тренерскую установку и довели встречу до победы.



Не обидно ли, что упустил «сухарь»? Да нет, для меня самое главное — результат команды, а количество пропущенных шайб не имеет значения», — сказал Макаров после матча.

Назаров: Галимов и Шиксатдаров залечивают душевные травмы, это долгий процесс