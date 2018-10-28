«Торонто» дома обыграл «Виннипег», «Бостон» не смог забросить «Монреалю»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 3:0 (0:1, 0:1, 3:0) в пользу хозяев. Решающим в матче стал 3-й период, в котором канадский клуб забросил трижды.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Назем Кадри, Джейк Гардинер и Каспери Капанен. Две результативные передачи в активе Митчелла Марнера. Россияне Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» дома уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:0 (0:2, 0:0, 0:1). Главным героем матча стал голкипер гостей Кэри Прайс, который оформил шат-аут, отразив 33 броска.