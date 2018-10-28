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«Торонто» дома обыграл «Виннипег», «Бостон» не смог забросить «Монреалю»

«Торонто» дома обыграл «Виннипег», «Бостон» не смог забросить «Монреалю»
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 3:0 (0:1, 0:1, 3:0) в пользу хозяев. Решающим в матче стал 3-й период, в котором канадский клуб забросил трижды.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Назем Кадри, Джейк Гардинер и Каспери Капанен. Две результативные передачи в активе Митчелла Марнера. Россияне Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» дома уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:0 (0:2, 0:0, 0:1). Главным героем матча стал голкипер гостей Кэри Прайс, который оформил шат-аут, отразив 33 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3 : 2
0:1, 0:1, 3:0
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Коннор (Уилер, Бафлин) – 09:38 (5x4), 0:2 – Шайфли – 31:00 (5x5), 1:2 – Кадри (Марнер, Хейнси) – 46:33 (5x5), 2:2 – Гардинер (Марнер) – 56:49 (5x5), 3:2 – Капанен (Таварес, Хайман) – 57:15 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
0 : 3
0:2, 0:0, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Галлахер (Пека, Улле) – 09:18 (5x5), 0:2 – Доми (Друен, Лехконен) – 10:39 (5x5), 0:3 – Бенн (Лехконен) – 59:31 (en)
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