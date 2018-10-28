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Иван Барбашёв эффектно подрался с Брентом Сибруком и выиграл бой

Иван Барбашёв эффектно подрался с Брентом Сибруком и выиграл бой
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 7:3 (2:2, 2:1, 3:0) в пользу хозяев.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв подрался с защитником «Чикаго» Брентом Сибруком. Это произошло в конце третьего периода после того, как Сибрук ударил Барбашёва клюшкой, за что получил малый штраф. Драка получилась эффектной и осталась за российским нападающим.

Видео боя также можно посмотреть в «твиттере» журналиста Кристиано Симонетты.

Барбашёв в этом матче всего сыграл 9 минут 42 секунды и отметился одним броском в створ, двумя силовыми приёмами, а также сделал один блок-шот и один перехват.

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