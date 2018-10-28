Гол Александра Овечкина вошёл в топ-10 на неделе в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала топ-10 голов второй недели регулярного чемпионата. Лучшим признан гол капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в ворота «Эдмонтон Ойлерз», забитый в овертайме. Шайба российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина заняла девятое место.

10. Виктор Арвидссон («Нэшвилл Предаторз»)

9. Александр Овечкин («Вашингтон») с передач Джона Карлсона и Никласа Бекстрёма (600-й в карьере)

8. Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс») с передачи Митча Марнера

7. Джейсон Дикинсон («Даллас Старз»)

6. Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»)

5. Томаш Гертл («Сан-Хосе»)

4. Якуб Ворачек («Филадельфия Флайерз»)

3. Джонни Годро («Калгари Флэймз»)

2. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») с передачи Брэда Маршана

1. Сидни Кросби («Питтсбург»)

Видео топ-10 можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.