Гол Александра Овечкина вошёл в топ-10 на неделе в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала топ-10 голов второй недели регулярного чемпионата. Лучшим признан гол капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в ворота «Эдмонтон Ойлерз», забитый в овертайме. Шайба российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина заняла девятое место.
10. Виктор Арвидссон («Нэшвилл Предаторз»)
9. Александр Овечкин («Вашингтон») с передач Джона Карлсона и Никласа Бекстрёма (600-й в карьере)
8. Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс») с передачи Митча Марнера
7. Джейсон Дикинсон («Даллас Старз»)
6. Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»)
5. Томаш Гертл («Сан-Хосе»)
4. Якуб Ворачек («Филадельфия Флайерз»)
3. Джонни Годро («Калгари Флэймз»)
2. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») с передачи Брэда Маршана
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Видео топ-10 можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.