Хэкстол: не уверен, что Воробьёв был способен вернуть «Филадельфию» в игру

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хэкстол после матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6) в очередной раз публично раскритиковал игру российского форварда «лётчиков» Михаила Воробьёва.

«Мы проигрывали и должны были возвращаться в игру. У меня не было уверенности, что он на это способен. В игре должны быть энергия и яркость», — цитирует Хэкстола официальный сайт НХЛ.

Нападающий «лётчиков» не набрал очков, нанёс один бросок по воротам и провёл на льду 8 минут 1 секунду (1.37 – в большинстве). Воспитанник уфимского хоккея досрочно завершил игру по решению тренерского штаба.

В этом сезоне Воробьёв сыграл семь матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0» и двух штрафных минутах.