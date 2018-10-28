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«Автомобилист» в овертайме вырвал победу у «Спартака»

«Автомобилист» в овертайме вырвал победу у «Спартака»
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» принимал «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Подопечным Андрея Мартемьянова потребовалось 50 секунд для того, чтобы распечатать голкипера красно-белых Юлиуса Гудачека – автором заброшенной шайбы стал Стефан Да Коста. Московская команда отыгралась незадолго до второго перерыва усилиями Энвера Лисина, начинавшего нынешний сезон в составе «Сибири». Основное время игры не выявило победителя, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу хозяевам принёс Алексей Василевский.

«Автомобилист» выиграл 22-й матч в сезоне из 23, а «Спартак» потерпел второе поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2 : 1
1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Да Коста (Доус, Голышев) – 00:50 (5x5), 1:1 – Лисин (Никонцев, Максвелл) – 36:10 (5x5), 2:1 – Василевский (Голышев) – 62:32 (3x3)
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