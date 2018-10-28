«Автомобилист» в овертайме вырвал победу у «Спартака»

«Автомобилист» принимал «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



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Подопечным Андрея Мартемьянова потребовалось 50 секунд для того, чтобы распечатать голкипера красно-белых Юлиуса Гудачека – автором заброшенной шайбы стал Стефан Да Коста. Московская команда отыгралась незадолго до второго перерыва усилиями Энвера Лисина, начинавшего нынешний сезон в составе «Сибири». Основное время игры не выявило победителя, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу хозяевам принёс Алексей Василевский.

«Автомобилист» выиграл 22-й матч в сезоне из 23, а «Спартак» потерпел второе поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.