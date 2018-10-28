Мартемьянов: каждая победа даётся «Автомобилисту» всё сложнее и сложнее

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с московским «Спартаком», в котором его команда переиграла соперника со счётом 2:1 ОТ.



«Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу, в третьем периоде много бросков блокировали. Также отмечу нашего вратаря, ну и, конечно, вратаря команды соперника. Напряжённый матч, команда «Спартак» очень прилично сыграла в обороне, и были разящие, очень кусачие контратаки.



Нам нелегко дался этот матч, мы понимаем, что каждая победа даётся всё сложнее и сложнее. Спасибо парням, что идут до конца. Сегодня всё-таки дожали соперника в овертайме. Игра была очень сложная, практически равная», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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