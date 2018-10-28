Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Чернышенко: NBC хочет показать игры клубов НХЛ и КХЛ, это вопрос календаря

Чернышенко: NBC хочет показать игры клубов НХЛ и КХЛ, это вопрос календаря
Хоккей / КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал возможность проведения встречи между ЦСКА и клубом из НХЛ, о которой накануне заявил президент «армейцев» Игорь Есмантович.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Мы давно хорошо относимся к идее матчей с НХЛ, но проблема в том, как состыковать наши лиги. Это вопрос не денег, а календаря. И NBC хочет показывать матчи между НХЛ и КХЛ, и наши телевещатели. Это будут интересные встречи, возможно, они войдут в историю. Надо утрясти календарные дела, в том числе с ИИХФ», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

26 октября ЦСКА разгромил «Слован» (9:0) в матче, который состоялся в Вене. Сегодня, 28 октября, в столице Австрии с клубом из Братиславы встречается питерский СКА.

ЦСКА планирует провести матч с командой НХЛ к столетию Тарасова
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент