Чернышенко: NBC хочет показать игры клубов НХЛ и КХЛ, это вопрос календаря

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал возможность проведения встречи между ЦСКА и клубом из НХЛ, о которой накануне заявил президент «армейцев» Игорь Есмантович.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Мы давно хорошо относимся к идее матчей с НХЛ, но проблема в том, как состыковать наши лиги. Это вопрос не денег, а календаря. И NBC хочет показывать матчи между НХЛ и КХЛ, и наши телевещатели. Это будут интересные встречи, возможно, они войдут в историю. Надо утрясти календарные дела, в том числе с ИИХФ», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

26 октября ЦСКА разгромил «Слован» (9:0) в матче, который состоялся в Вене. Сегодня, 28 октября, в столице Австрии с клубом из Братиславы встречается питерский СКА.