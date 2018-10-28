На матч СКА в Вене пришло на 352 человека больше, чем на игру ЦСКА

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Слован» — СКА собрал на трибунах в Вене 5895 болельщиков. Вместимость стадиона «Эрсте Банк-Арена» составляет 7 тыс. человек.



26 октября в столице Австрии с клубом из Братиславы встречались столичные «армейцы», и на тот матч пришли 5543 болельщика.



После двух периодов подопечные Ильи Воробьёва обыгрывают словацкий клуб со счётом 3:0. Заброшенными шайбами в составе питерцев отметились Патрик Херсли, Ярно Коскирана и Сергей Плотников. ЦСКА два дня назад не оставил «Словану» никаких шансов, отправив в его ворота девять шайб.

В случае победы над командой Владимира Орсага СКА сократит отставание от московских «армейцев», лидирующих на Западе, до одного очка.