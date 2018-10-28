Орсаг: то, что было в игре со СКА после 0:4, я не могу терпеть

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг прокомментировал поражение от СКА (0:7) в вынесенном матче в Вене.

«Сегодняшний матч я хочу разделить на две части. В первых двух периодах мы играли очень хорошо, но то, что произошло после 0:4, я не могу терпеть. Надо играть до конца. В хоккей играют 60 минут, а мы играли 40. С такими топовыми командами как СКА нужно играть от начала до конца.

Если бы мы весь матч как первые два периода – я бы мог посмотреть игрокам в глаза и сказать, что мы проиграли с честью. Сегодня я это сказать не могу. Наши молодые игроки прогрессируют, но мы очень рассчитывали на иностранцев, которые не оправдывают наши ожидания», — передаёт слова Орсага корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.