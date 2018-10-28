«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: Наместников забросил первую шайбу в сезоне

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников открыл счёт в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».



25-летний уроженец Воскресенска переправил шайбу в ворота «королей» Джека Кэмпбелла, но при этом влетел в голкипера хозяев. Судьи приняли окончательное решение о взятии ворот только после нескольких просмотров. Ассистентом Наместникова, который оформил первый гол в сезоне, стал ещё один россиянин, нападающий Павел Бучневич.

Видео гола Владислава Наместникова можно посмотреть на странице «Рейнджерс» в «Твиттере».

Нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеист сыграл в регулярном чемпионате за команду с Бродвея 19 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В минувшее межсезонье российский форвард подписал с «синерубашечниками» двухлетний контракт.