Скабелка: когда «Барыс» ведёт в счёте, у игроков притупляется чувство опасности

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победный результат в матче с «Сибирью» (5:2).



«Зрителям игра понравилась. Но есть моменты, над которыми нужно работать. Когда команда начинает вести в счёте, все хотят играть в атаку, и чувство опасности притупляется. Хороший сыграли первый период, половину второго, много играли в чужой зоне.



Должен был забивать Валк перед тем, как удалился. 3:0 – и игра была бы уже другая. Вместо этого удаление, перевели игру в нашу зону, пропустили два гола. Впрочем, я могу сказать, что команда хорошо реагирует на пропущенные голы. Это не выбивает команду из колеи, она продолжает дальше играть. И вот эти два гола, которые мы забили в конце периода, дали силы и импульс. В раздевалке после второго периода поговорили о том, что нужно лучше играть в обороне. Это мы и сделали», — цитирует Скабелку пресс-служба «Барыса».

Андриевский: в конце второго периода «Барыс» выбил «Сибирь» из колеи