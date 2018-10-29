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«Анахайм» проиграл пятый матч подряд, уступив в овертайме «Сан-Хосе»

«Анахайм» проиграл пятый матч подряд, уступив в овертайме «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» дома уступил в овертайме «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1).

Счёт на третьей минуте открыл нападающий «акул» Логан Кутюр, но вскоре Джош Мэнсон восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка в составе гостей отличились Рурк Шартье и Тимо Майер. «Утки» нашли в себе силы отыграться – дублем отметился Понтус Оберг. Победу гостям принёс точный бросок Майера в овертайме, оформившего дубль. В активе форварда также показатель полезности «+4».

«Сан-Хосе» одержал четвёртую победу в пяти последних встречах. У команды 14 очков и шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» уступил в пятом матче подряд, сейчас «утки» (12) – девятые.

«Анахайм» вывел из обращения игровой номер Пола Карии
НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2018, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 4
1:1, 1:2, 1:0, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Кутюр (Бёрнс, Гертл) – 02:34 (5x5), 1:1 – Мэнсон (Гецлаф, Энрике) – 04:16 (5x5), 1:2 – Шартье (Гертл, Майер) – 22:13 (5x5), 1:3 – Майер (Кутюр, Карлссон) – 24:10 (5x5), 2:3 – Оберг (Гецлаф, Велински) – 36:59 (5x5), 3:3 – Оберг – 48:36 (5x5), 3:4 – Майер (Донской) – 62:14 (3x3)
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