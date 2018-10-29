«Анахайм» проиграл пятый матч подряд, уступив в овертайме «Сан-Хосе»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» дома уступил в овертайме «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1).

Счёт на третьей минуте открыл нападающий «акул» Логан Кутюр, но вскоре Джош Мэнсон восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка в составе гостей отличились Рурк Шартье и Тимо Майер. «Утки» нашли в себе силы отыграться – дублем отметился Понтус Оберг. Победу гостям принёс точный бросок Майера в овертайме, оформившего дубль. В активе форварда также показатель полезности «+4».

«Сан-Хосе» одержал четвёртую победу в пяти последних встречах. У команды 14 очков и шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» уступил в пятом матче подряд, сейчас «утки» (12) – девятые.