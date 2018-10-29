АХЛ: Клим Костин забросил вторую шайбу в сезоне и стал первой звездой матча

«Сан-Антонио Ремпэйдж» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги принимал на своём льду «Чикаго Вулвз» и добился победы со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).



Российский нападающий хозяев Клим Костин отметился заброшенной шайбой, здорово сыграв на пятачке во время большинства. Для воспитанника московского «Динамо» этот гол стал вторым в нынешнем сезоне. Костин нанёс три броска в створ ворот и был признан первой звездой матча.

Видео гола Костина можно посмотреть на странице «Сан-Антонио Ремпэйдж» в «Твиттере».



В нынешнем сезоне на счету 19-летнего хоккеиста 3 (2+1) очка в 10 проведённых встречах. За карьеру в АХЛ Клим провёл 77 матчей, забросив 8 шайб и отдав 23 результативные передачи.