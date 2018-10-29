Стивенс: Ковальчук был действительно хорош, он сделал много полезного

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс оценил игру нападающего Ильи Ковальчука в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3). В этой игре 35-летний россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи.



«Ковальчук был сегодня действительно очень хорош, сделал много полезного. У Ильи было несколько ненужных отскоков, но это не помешало ему провести удачный матч. Кемпе хорошо смотрелся в центре этого звена, у парней была «химия». Когда Ковальчук начнёт забивать в большинстве, это придаст ему уверенности и в остальной части его игры», — приводит слова Стивенса официальный сайт НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников в этом матче забросил свою первую шайбу в сезоне, а также отметился результативной передачей. На счету Павла Бучневича передача и показатель полезности «+2». Голкипер Александр Георгиев провёл матч в запасе.