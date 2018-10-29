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«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:4 ОТ. Видеообзор матча

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:4 ОТ. Видеообзор матча
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» дома уступил в овертайме «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1).

Главным героем встречи стал нападающий «акул» Тимо Майер, который забросил две шайбы, включая победную в овертайме, и отдал одну результативную передачу. По итогам игрового дня 22-летний швейцарец был признан первой звездой, опередив голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Томаса Грайсса и форварда «Лос-Анджелес Кингз» Илью Ковальчука, набравшего 3 (1+2) очка.

«Сан-Хосе» одержал четвёртую победу в пяти последних встречах. У команды 14 очков и шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» уступил в пятом матче подряд, сейчас «утки» (12) – девятые.

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