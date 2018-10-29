Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс пропустит месяц из-за травмы плеча

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс пропустит ближайший месяц из-за травмы плеча, сообщает пресс-служба канадского клуба.



Ожидается, что сегодня американский форвард будет помещён в список травмированных. Мэттьюс получил травму в начале второго периода игры с «Виннипег Джетс» (3:2). Нападающий повредил плечо в результате силового приёма со стороны защитника Джейкоба Трубы. После матча главный тренер «кленовых листьев» Майк Бэбкок сообщил, что Мэттьюс пропустит ближайшую тренировку команды.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.



В этом сезоне Мэттьюс провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 10 шайб и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19