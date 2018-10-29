«Салават Юлаев» — «Динамо» М: команды объявили составы на матч

«Салават Юлаев» и московское «Динамо» сообщили в «Твиттере» о составах на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Предстоящий матч пропустит капитан уфимцев Антон Бурдасов, получивший дисквалификацию.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Федотов);

Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Арзамасцев – Терещенко, Ткачёв – Основин – Кугрышев;

Коледов – Назаревич, Лукин – Хохряков – Гиматов;

Семёнов – Сергеев, Жаркин – Кадейкин – Фёдоров.



«Динамо»:



Ерёменко (Бочаров);

Пепеляев – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;

Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Тарасов;

Вишневский – Миронов, Закриссон – Мозер – Кулёмин;

Зайцев – Меньшиков, Алекссев – Игумнов – Сидляров.