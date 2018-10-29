«Салават Юлаев» и московское «Динамо» сообщили в «Твиттере» о составах на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Предстоящий матч пропустит капитан уфимцев Антон Бурдасов, получивший дисквалификацию.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Федотов);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Арзамасцев – Терещенко, Ткачёв – Основин – Кугрышев;
Коледов – Назаревич, Лукин – Хохряков – Гиматов;
Семёнов – Сергеев, Жаркин – Кадейкин – Фёдоров.
«Динамо»:
Ерёменко (Бочаров);
Пепеляев – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;
Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Тарасов;
Вишневский – Миронов, Закриссон – Мозер – Кулёмин;
Зайцев – Меньшиков, Алекссев – Игумнов – Сидляров.
«Салават Юлаев» — «Динамо» М: команды объявили составы на матч