Морис: я год работал в «Металлурге», хоккей — это не только Канада

Главный тренер клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением о вынесенных матчах в Хельсинки.



«На матчах будут дети, которым сейчас по пять, шесть или семь лет, а может быть, и 12. Они увидят Лайне и Баркова. А может быть, их внимание привлечёвенет Марк Шайфли. Или Джош Моррисси. Кого-то они точно увидят. У них появится интерес, страсть, и однажды, благодаря такой страсти, они попадут в НХЛ. Я год работал в Европе (в магнитогорском „Металлурге“) и знаю, что в Европе очень любят хоккей. Хоккей — это не только Канада. Чем больше у хоккея будет болельщиков, чем больше людей получат шанс узнать, что это такое, тем интереснее им будет. Это наша обязанность. Мы играем в НХЛ, работаем в НХЛ. Мы должны это сделать ради хоккея, должны представить его в лучшем свете, устроить настоящее шоу.



Лайне? Конечно, небольшое позерство будет. Ему 20 лет, он играет в НХЛ, и вся команда приехала к нему домой, где её могут увидеть другие дети. Это же замечательно. Надеюсь, он хорошо проведёт здесь время, как и вся его семья. Мы все понимаем, как много людей принимают участие в воспитании профессионального хоккеиста. Над этим работают тренеры в любительском хоккее, учителя, много людей. Они видят своего воспитанника по телевизору. Счастливчикам же удастся попасть на игру, и они увидят плоды своего труда», — цитирует тренера официальный сайт лиги.