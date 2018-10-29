Назаревич: усталость после двух подряд игр не сказалась на результате «Салавата»

Защитник «Салавата Юлаева» Илья Назаревич подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:3 ОТ).



«Хороший матч был, с тяжелой и упорной борьбой, чуть-чуть не хватило, жаль, проиграли. Определенная усталость после двух подряд матчей есть, но не думаю, что это сказалось на результате. Так же готовились, у нас был свой игровой тонус.



В чем «Динамо» оказалось сильным? Хорошо играл соперник, забросил шайбы, был активен в давлении, бросали со всех позиций. С чем можно связать, что сразу пропускали после голов? Не думаю, что это расслабленность. Стечение обстоятельств, где-то ошиблись, где-то заигрались, потери в средней зоне, из-за этого случались провалы», – передаёт слова Назаревича корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» в овертайме