Минское «Динамо» уступило «Амуру», потерпев 11-е поражение подряд

Минское «Динамо» на домашней арене проиграло хабаровскому «Амуру», встреча завершилась со счётом 3:6. Подопечные Горди Дуайера проиграли 11 матчей подряд, тем самым обновив антирекорд белорусской команды.



В первом периоде гости обеспечили себе преимущество в две шайбы, авторами точных бросков стали Игорь Руденков и Валентин Пьянов. Во второй 20-минутке хабаровский клуб забил ещё трижды усилиями Данила Файзуллина и Павла Дедунова, оформившего дубль. Хозяева ответили заброшенными шайбами Теэму Пулккинена и Евгения Ковыршина. В третьем периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Александр Кузнецов и Андрей Степанов.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19