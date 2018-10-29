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Минское «Динамо» уступило «Амуру», потерпев 11-е поражение подряд

Минское «Динамо» уступило «Амуру», потерпев 11-е поражение подряд
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашней арене проиграло хабаровскому «Амуру», встреча завершилась со счётом 3:6. Подопечные Горди Дуайера проиграли 11 матчей подряд, тем самым обновив антирекорд белорусской команды.

В первом периоде гости обеспечили себе преимущество в две шайбы, авторами точных бросков стали Игорь Руденков и Валентин Пьянов. Во второй 20-минутке хабаровский клуб забил ещё трижды усилиями Данила Файзуллина и Павла Дедунова, оформившего дубль. Хозяева ответили заброшенными шайбами Теэму Пулккинена и Евгения Ковыршина. В третьем периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Александр Кузнецов и Андрей Степанов.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2018, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
3 : 6
0:2, 2:3, 1:1
Амур
Хабаровск
0:1 – Руденков (Дедунов) – 02:35 (5x5), 0:2 – Пьянов (Горшков, Файзуллин) – 11:46 (5x4), 0:3 – Дедунов (Файзуллин) – 27:21 (5x5), 1:3 – Пулккинен (Казионов, Хауден) – 32:33 (5x4), 1:4 – Дедунов (Рассказов, Руденков) – 34:48 (5x5), 1:5 – Файзуллин (Горшков, Пьянов) – 35:07 (5x5), 2:5 – Ковыршин (Китаров, Знахаренко) – 35:54 (5x5), 2:6 – Кузнецов (Филиппи) – 48:45 (5x5), 3:6 – Степанов (Хенкель, Ковыршин) – 50:29 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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