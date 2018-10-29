Борщевский: минское «Динамо» — раненый и злой соперник

Главный тренер хабаровского «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (6:3).



«Приятно приезжать в Минск, здесь я провел прекрасные годы, ещё в молодости занимался в школе «Юности». Она дала мне большой толчок в хоккее. Что касаемо игры, знали, что противник раненый, злой, только приехал с выезда, понимали, что они будут активными. Ребята выполнили установку на игру, практически все 60 минут активно действовали во всех зонах. Забили важные и нужные голы, и самое главное – вовремя. Несмотря на счет, игра была напряженной. Противник играл до конца, «Динамо» показывало достойную игру. Ребят я поздравил с победой, но мы уже готовимся к матчу в Подольске», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

