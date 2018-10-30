Мэр Новосибирска: расходы на подготовку к МЧМ составят не менее 30 млрд рублей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, во сколько городу обойдётся общая подготовка к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«По предварительным подсчётам, расходы на пять лет потребуют не менее 30 млрд рублей. Источники финансирования пока не определены. Мы видим потребность в комплексном благоустройстве 51 улицы города», — цитирует Локотя ТАСС.

По словам чиновника, 6,37 млрд рублей потребуется для благоустройства территории вблизи будущего ледового дворца, разработки и строительства рядом с ним станции метро, двух новых автодорог, пешеходного тоннельного подземного перехода, очистных сооружений и других объектов инфраструктуры. Средства понадобятся для покупки нового общественного транспорта, износ которого в Новосибирске достигает 90%, приобретения специальной техники для уборки города от снега.

По мнению мэра, также необходимо заменить остановки общественного транспорта, отремонтировать дороги, трамвайные пути, тротуары, разработать доступную для гостей Новосибирска систему навигации, прежде всего, удобные информационные указатели. Дополнительные средства требуются для освещения улиц, содержания парковых зон и общественных пространств.