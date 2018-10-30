Кросби — о расстреле в синагоге: мы думаем обо всех, кого коснулась трагедия

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал трагический инцидент в Питтсбурге, в ходе которого было убито 11 человек, а ещё шестеро ранены. Преступник расстрелял посетителей синагоги «Древо жизни» в одном из районов города.

«Мы всегда играем за город, но сейчас особенное время. Случилась ужасная трагедия, и мы думаем обо всех, кого она коснулась. Надеюсь, у нас получится оказать помощь пострадавшим и поддержать их. Мы следили за ситуацией даже в Ванкувере. Все говорили об этом. К сожалению, такие вещи случаются часто. Сложно поверить, что такая трагедия может произойти там, где ты живёшь до тех пор, пока это не случится. Очень тяжело. Но мы сделаем всё, чтобы помочь людям», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Фонд «Питтсбург Пингвинз» уже перечислил $ 25 тыс. Еврейской федерации Питтсбурга и ещё столько же в фонд поддержки департамента общественной безопасности города, чтобы оказать помощь четырём полицейским, раненным на месте происшествия.