Вышински: НХЛ редко славилась персоналиями, а у Овечкина харизмы всегда хватало

Журналист ESPN Грег Вышински объяснил, почему к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину приковано такое внимание в Национальной хоккейной лиге.

«На кого НХЛ может опираться в маркетинге? В хоккее таких всего три. Начнём с Коннора Макдэвида. Ещё до первого матча в НХЛ о нём говорили как о лучшем игроке лиги. Своими действиями на льду он только подтвердил это. Дальше идёт Сидни Кросби. Когда «Питтсбург» при помощи Малкина, Кессела, Мюррея выиграл Кубок Стэнли, всё вернулось к Кросби. Мы признали, что именно он привёл ту команду к победе. Вот почему он дважды стал MVP. И третий человек – Овечкин. У него образ машины, которая редко травмируется, продолжает забивать по 50 голов и после 30 лет. Один из самых мощных игроков, которые есть в хоккее сейчас. Четвёртым игроком можно назвать Ягра, но не уверен, что мы можем считать его действующим игроком.

Кто самый популярный? Овечкин. Это можно проследить по прошлому сезону. К серии «Вашингтона» и «Лас-Вегаса» было приковано очень много внимания. Не из-за того, что новая команда вышла в финал, а из-за того что люди знали Овечкина и сопереживали ему. Публике, которая особо не следят за хоккеем, было интересно, сможет ли он наконец выиграть Кубок Стэнли. Никто в НХЛ не вызывает столько интереса среди баскетбольных или бейсбольных болельщиков. НХЛ редко славилась своими персоналиями, а у Овечкина харизмы всегда хватало. Уверен, что его признают именно за его игровые достижения – хотя, конечно, он получил больше внимания после своих празднований», — цитирует Вышински «Спорт Бизнес Online».