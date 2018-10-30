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Стали известны составы на матч «Барыса» и «Адмирала»

Стали известны составы на матч «Барыса» и «Адмирала»
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы астанинского «Барыса» и дальневосточного «Адмирала» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 30 октября, начало игры — в 16:30 мск.

«Барыс»:

Граховина (Карлссон);
Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Маклюков — Климонтов, Михайлис — Валк — Шевченко;
Полохов — Семёнов, Гренц — Сагадеев — Акользин.

«Адмирал»:

Серебряков (Красоткин);
Козловский — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кубат — Таратунин, Глазачев — Полак — Воронин;
Мищенко — Антропов, Феоктистов — Коньков — Бутузов;
Кармашков, Яковлев — Мерескин — Говорка, Зайцев.

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