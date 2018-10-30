Стали известны составы на матч «Барыса» и «Адмирала»

Стали известны составы астанинского «Барыса» и дальневосточного «Адмирала» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 30 октября, начало игры — в 16:30 мск.



«Барыс»:



Граховина (Карлссон);

Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Маклюков — Климонтов, Михайлис — Валк — Шевченко;

Полохов — Семёнов, Гренц — Сагадеев — Акользин.



«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Козловский — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Кубат — Таратунин, Глазачев — Полак — Воронин;

Мищенко — Антропов, Феоктистов — Коньков — Бутузов;

Кармашков, Яковлев — Мерескин — Говорка, Зайцев.