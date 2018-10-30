Андриевский: защитники «Сибири» тратят силы, а крайние нападающие отдыхают

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4).



«Победа ЦСКА сегодня закономерна. Нам в актив можно занести только первый период: забили, в меньшинстве отстояли, не пропустили. К сожалению, во втором и третьем периодах было много технического брака. Есть претензии к нападающим, не делают они свою работу. Мы не можем вывести шайбу, из-за чего нас запирают в зоне. Защитники тратят силы, а крайние нападающие отдыхают.



Брюле прилетел только сегодня ночью, долго добирался. По идее, он не должен был сегодня играть, но мы поставили Жильбера, чтобы он в матче с сильным соперником быстрее адаптировался. Надеемся, он нам принесёт много пользы, особенно в большинстве, потому что оно хромает у нас на обе ноги.



Не лучшая игра Логинова. В первом периоде мы отыграли шесть минут в меньшинстве, во втором периоде из-за дальней лавки были переигранные смены. В итоге накопилась усталость, откуда и ошибки», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата" Дмитрий Ерыкалов.

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