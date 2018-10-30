Тапола: 45 минут план максимально осложнить СКА жизнь действовал

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола подвёл итоги проигранной встречи со СКА (1:5).



«У нас был план максимально осложнить СКА жизнь, и он срабатывал в течение 45 минут. Не особо много атаковали, но оборонялись стойко, вратарь играл здорово. Но второй гол СКА нас надломил, мы немного потеряли уверенность, и в целом получилось все не так, как мы задумывали.



Активное начало первого периода? Это хорошая подготовка. Мы знаем, что здесь тяжело играть и нужно быть полностью готовыми. Старались с самого начала сыграть активно, это нам удалось. Но надо играть все 60 минут. Как я сказал, 45 минут мы боролись с расчетом на победу, но в концовке получился такой результат», — цитирует тренера официальный сайт СКА.

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