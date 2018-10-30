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СКА обыграл «Куньлунь» в Санкт-Петербурге

СКА обыграл «Куньлунь» в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ

Петербургский СКА на домашней площадке одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», матч закончился со счётом 5:1. Для команды Ильи Воробьёва победа стала третьей подряд.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на курьёзный гол Томаша Мертла «армейцы» ответили точным броском Александра Барабанова. Вторая 20-минутка прошла без голов, а на 48-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Максима Карпова. Заброшенные шайбы Барабанова, Динара Хафизуллина и Андрея Кузьменко установили окончательный счёт — 5:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2018, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 1
1:1, 0:0, 4:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Мертл (Бартли) – 01:10 (5x5), 1:1 – Барабанов (Кузьменко) – 14:41 (5x5), 2:1 – Карпов (Плотников) – 46:10 (5x5), 3:1 – Хафизуллин (Карпов, Гусев) – 52:05 (5x4), 4:1 – Кузьменко (Барабанов) – 53:22 (5x5), 5:1 – Барабанов (Кузьменко, Зуб) – 59:40 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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