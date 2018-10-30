СКА обыграл «Куньлунь» в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА на домашней площадке одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», матч закончился со счётом 5:1. Для команды Ильи Воробьёва победа стала третьей подряд.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на курьёзный гол Томаша Мертла «армейцы» ответили точным броском Александра Барабанова. Вторая 20-минутка прошла без голов, а на 48-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Максима Карпова. Заброшенные шайбы Барабанова, Динара Хафизуллина и Андрея Кузьменко установили окончательный счёт — 5:1.

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