Барабанов: здорово, что в последних матчах начали отличаться и нападающие СКА

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (5:1). В этой встрече форвард отметился дублем и результативной передачей.

«Быстро пропустили на старте матча, но Хелльберга мы, конечно, после пропущенной шайбы поддержали. Всякое случается в жизни. Ничего страшного — продолжили играть.

Что не получалось в первых двух периодах? Всегда хочется забивать, но реализация хромала. Слава Богу, что продолжали создавать моменты и забросили свои шайбы. У нас в последнее время не получалось забивать голы, только защитники и отличались. Здорово, что в двух последних матчах начали отличаться и нападающие», — приводит слова Барабанова «Спорт день за днём».